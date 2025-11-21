جمعية الثقافة والفنون بجدة تطلق ملتقى نجوم المستقبل بالتعاون مع جمعية أدب الطفل وثقافته

وفي إطار دعم الطاقات الناشئة، منحت الجمعية شهادة المواهب الواعدة لعدد سبعين موهوبًا وموهوبة في مجالات الموسيقى، المسرح، الفنون الأدائية، السينما، الفنون البصرية، الشعر، الكتابة الإبداعية، والإلقاء والتقديم، تقديرًا لشغفهم وحضورهم وتطلعاتهم الواعدة.