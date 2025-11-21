جمعية الثقافة والفنون بجدة تطلق ملتقى نجوم المستقبل بالتعاون مع جمعية أدب الطفل وثقافته

أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء أمس بالتعاون مع جمعية أدب الطفل وثقافته فعاليات ملتقى نجوم المستقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وسط حضور كبير تجاوز المائة موهوب وموهوبة، وبمشاركة واسعة من الأسر والمهتمين بالحراك الثقافي والفني.
وشهد الملتقى برنامجًا حافلًا امتدّت أنشطته في جميع صالات الجمعية، حيث فُتحت صالة الموسيقى وصالة الفنون الجميلة والصالون الثقافي وصالة الورش والمسرح أمام المواهب للتفاعل الحر، وبناء جسور التعارف، وتبادل الأفكار، في أجواء مليئة بالإبداع وحضور عدد من الفنانين والمهتمين.
وعلى خشبة المسرح، احتشد جمعٌ غفير من المواهب وعشّاق الفن لمتابعة عروض شملت الشعر والموسيقى والغناء والارتجال والحوارات الإلهامية.
وامتد الحضور إلى رواق الجمعية حيث لم تبقَ مقاعد شاغرة، ووقف الكثيرون متابعةً للمشهد الإبداعي بروح فخر واعتزاز.
كما شارك في فقرة التكريم مستشار الجمعية، الإعلامي سلامة الزيد، الذي أشاد بالمواهب ودور الجمعية في صقلها ودعمها.
كما حضر الملتقى الموسيقار الكبير سليم سحاب الذي أثنى على المستوى الفني للمشاركين، مؤكدًا أن هذا الحراك يمثل رافدًا مهمًا لمستقبل الفن السعودي.
فيما كان بين الحضور عميد الفوتوغرافيين خالد خضر بعدسته المعتادة في توثيق اللحظات الفنية.
وأضفى حضور الفنان عيسى التركي (شبيه طلال مداح) أجواء خاصة تربط بين أصالة الفن السعودي وتجدده.
كما حضر نجل الموسيقار الراحل محمد شفيق الذي عبّر عن فخره بأن ابنه يواصل مسيرة جده الفنية.
ومنحت الجمعية ميدالية نجوم المستقبل الذهبية ولقب سفير جمعية الثقافة والفنون بجدة لعدد من النجوم اليافعين الذين تميزوا في مجالاتهم الإبداعية، وهم:
- النجم رائد العسيري في مجال السينما والمسرح
- النجم محمد شفيق في مجال الموسيقى والغناء
- النجم جاسر الأحمدي في مجال الشعر
- النجمة هاجر المالكي في مجال الأغنية العربية
كما منحت الجمعية شهادة المواهب الاستثنائية للمبدعين الذين برزوا في مجالات الفن الرقمي والمسرح والفنون الأدائية، وهم:
- المبدع فهد الدوسري
- المبدع أنس الغبيشي
- المبدع صلاح بيطار
- المبدعة ديالا حلواني
- المبدع بتال العتيبي
وفي إطار دعم الطاقات الناشئة، منحت الجمعية شهادة المواهب الواعدة لعدد سبعين موهوبًا وموهوبة في مجالات الموسيقى، المسرح، الفنون الأدائية، السينما، الفنون البصرية، الشعر، الكتابة الإبداعية، والإلقاء والتقديم، تقديرًا لشغفهم وحضورهم وتطلعاتهم الواعدة.
وقد تحدث سفراء الجمعية ونجوم الملتقى عن تجاربهم وطموحاتهم، مؤكدين أن هذه المنصة فتحت لهم آفاقًا واسعة للتعبير، وأن التكريم يحملهم مسؤولية أكبر لمواصلة تطوير مواهبهم وتمثيل الوطن بريادة وإبداع.
وجاء تنظيم الملتقى بالشراكة بين جمعية الثقافة والفنون بجدة و جمعية أدب الطفل وثقافته، بإدارة الأستاذ عبدالله آل عامر، الذي قدّم جهودًا نوعية في تنسيق البرامج والفعاليات الموجهة للأطفال واليافعين، في نموذج للتكامل الثقافي بين المؤسسات.
وفي كلمته، عبر مدير الجمعية محمد آل صبيح عن اعتزازه الكبير بالوطن وقيادته، وقال ما أعظمنا بهذا الوطن، وما أعظم قيادته التي سخّرت كل الإمكانات للارتقاء بالإنسان وتحقيق جودة الحياة. تذكروا دائمًا أنكم أبناء هذا الوطن… وأن الثقافة هوية، والفنون جسر يصلنا بالعالم، وعليكم أن تُلهموا العالم بثقافة الوطن وفنونه"
كما تحدث مدير جمعية أدب الطفل وثقافته عبدالله آل عامر وعبر عن فخره بالعمل مع جمعية الثقافة والفنون بجدة، بقيادة عراب النجاح والتميز محمد آل صبيح، الذي يقود الحراك الثقافي والفني في جدة ويمنحه آفاقًا جديدة من الإبداع والتأثير."
وقد برهن ملتقى نجوم المستقبل على الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الثقافية في اكتشاف المواهب اليافعة وصقلها وتمكينها، وتحويل الإبداع من موهبة فردية إلى أثر وطني يساهم في بناء المستقبل، انسجامًا مع رؤية المملكة في جعل الثقافة والفنون ركيزة أساسية في تنمية الإنسان وارتقاء المجتمع.
وقد رسّخ الملتقى مكانته كمنصة سنوية تُنير الطريق أمام الجيل الصاعد من المبدعين في مختلف الفنون.