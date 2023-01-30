"تحويل الشغف إلى أعمال مُربحة".. لقاء من "فنون الطهي" يصنع الفارق

ويتطرق اللقاء لعدد من المحاور؛ من أبرزها التعريف بضيفة اللقاء، ومسيرتها المهنية، والحديث عن أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل البدء بمشروع خاص، وفي هذا المجال تحديدًا، والتحديات التي واجهتها، وكيف ساعدت التجربة في تطويرها، إضافة إلى أهم النصائح لتحويل الشغف إلى مشروع قائم وناجح.