قصة سعودية أصيلة…"هجّان" في عرض عالمي أول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وقال رئيس الفنون الأدائية والسينما في إثراء ماجد سمان:"نحن متحمسون لتقديم هذه القصة السينمائية إلى العالم من رؤية سعودية فريدة". ويردف: "مهمتنا هي دعم صناعة السينما المتنامية في المملكة من خلال رعاية المواهب المحلية وتعزيز إنشاء المحتوى السينمائي، وفي فيلم هجّان كنا نهدف إلى سرد قصة مؤثرة عن الارتباط الوجداني ما بين الصبي والجمل، إذ أنه غالبًا ما يُساء فهم الإبل على الرغم من أنها كائنات لها مكانة خاصة في ثقافتنا العربية".