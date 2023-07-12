تزامنًا مع الحصر والتوثيق.. "طروق السعودية" ينظّم دورات تدريبية في مختلف المناطق

وانطلقت هذه الدورات التدريبية من منطقة عسير، التي ستشهد إقامة أربع دورات تدريبية خلال الفترة من 11 يوليو إلى 31 يوليو في متحف عسير الإقليمي، وستركّز على 4 مسارات تدريبية؛ وهي: كتابة المحتوى التوثيقي للموسيقى وفنون الأداء، وحصر فنون الموسيقى والأداء، والإنتاج الفني التوثيقي "صوتي ومرئي"، ومبادئ الموسيقى والأداء، لتنتقل بعدها هذه الدورات إلى منطقة الباحة خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 10 أغسطس في فندق سويس سبريت الباحة، ومنها إلى مناطق المملكة كافة.