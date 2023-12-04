هيئة الأدب تنظم لقاءً حول استراتيجيات الترجمة الفورية في المجال السياسي

ويتناول اللقاء الذي سيقام افتراضيًّا من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً محاور متعددة، من أبرزها مقدمة عن الترجمة الفورية في المجال السياسي وأهم خصائصها، وإيضاح لمهارات ومواصفات المترجم الفوري الناجح في هذا المجال، واستعراض أهم الاستراتيجيات المستخدمة في الترجمة الفورية، بالإضافة إلى مناقشة الجانب النظري من تحديات المترجم الفوري في المجال السياسي، ثم ربطها بتحديات سوق العمل من واقع خبرة الضيوف، واستخلاص أهم الفوائد التي يوصي بها الخبراء في مجال الترجمة الفورية.