إقبالٌ وإصداراتٌ تنفد.. تاريخ المملكة يُروى بمعرض القاهرة للكتاب عبر "الدارة"

وأضاف أن الجناح يتضمن أيضًا مجموعة من الإنتاجات والإصدارات الحديثة، منها "النخبة السنّية في الحوادث المكية"، و"مذكراتي"، و"الأغوات"، كما يشتمل على مجموعة من أبرز المطبوعات والمترجمات ومن بينها "أطلس مكة والمشاعر المقدّسة" باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن الكتب التي تحكي تاريخ المملكة في مائة عام، والكتب الخاصة بالمستشرقين والرحّالة وجولاتهم داخل شبه الجزيرة العربية.