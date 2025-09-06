"ضياء للبورتريه" بفنون جدة تطلق نسختها التاسعة.. الملك سلمان: الإنسان والإنجاز

وأبدى الفنان ضياء عزيز ضياء سعادته بما حققته الجائزة في نسخها السابقة، شاكرًا جمعية الثقافة والفنون بجدة، وليان الثقافية، وعبق الثقافة على التنظيم والرعاية، مؤكّدًا أن النسخة التاسعة تتطلب إبداعًا خاصًا لإبراز شخصية الملك سلمان -حفظه الله-.