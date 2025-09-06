"ضياء للبورتريه" بفنون جدة تطلق نسختها التاسعة.. الملك سلمان: الإنسان والإنجاز

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه بجمعية الثقافة والفنون بجدة أن موضوع النسخة التاسعة سيكون: "الملك سلمان: الإنسان والإنجاز"، داعية الفنانين والفنانات لرسم بورتريه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في رسالة فنية تعكس الفخر والاعتزاز بقائد المسيرة.
وتأتي هذه النسخة برعاية ليان الثقافية وعبق الثقافة، حيث تمت إضافة جوائز مالية تحفيزية للأعمال المتميزة، ما يجعلها نسخة استثنائية.
منذ انطلاقها، أكدت جمعية الثقافة والفنون بجدة التزامها برعاية الفنون البصرية والاحتفاء بالمبدعين السعوديين. وتمكنت اللجنة المنظمة من خلق منصة تنافسية راقية تجمع الفنانين التشكيليين من مختلف مناطق المملكة، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة للتعبير الفني وتوثيق الهوية الوطنية برؤى معاصرة.
واستطاعت الجائزة أن تحجز مكانتها كأهم جائزة تشكيلية مستمرة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أبرزت أسماء لامعة في الساحة التشكيلية إلى جانب مواهب جديدة، ما يعكس نجاحها في تحفيز المنافسة والإبداع.
وأبدى الفنان ضياء عزيز ضياء سعادته بما حققته الجائزة في نسخها السابقة، شاكرًا جمعية الثقافة والفنون بجدة، وليان الثقافية، وعبق الثقافة على التنظيم والرعاية، مؤكّدًا أن النسخة التاسعة تتطلب إبداعًا خاصًا لإبراز شخصية الملك سلمان -حفظه الله-.
من جانبه، وصف مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح النسخة التاسعة بالاستثنائية، داعيًا الفنانين للتعبير بلغة اللون عن مشاعر الأمة تجاه "ملك الإنسانية وصانع المنجزات". كما قدّم شكره لسمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد ممثل "ليان الثقافية"، وعبدالله بن محمد بشير السد ممثل "عبق الثقافة"، على دعمهما المتواصل للجائزة.
رُصد للنسخة التاسعة إجمالي جوائز بقيمة 170 ألف ريال، موزعة على النحو التالي:
الجائزة الأولى: 50 ألف ريال
الجائزة الثانية: 30 ألف ريال
الجائزة الثالثة: 20 ألف ريال
جوائز تحفيزية: 10 آلاف ريال لكل من أفضل 7 أعمال (إجمالي 70 ألف ريال).
يُذكر أن الجائزة كرمت حتى النسخة السابقة 20 فنانًا وفنانة، بإجمالي جوائز تجاوز 750 ألف ريال.
النسخة الأولى: بورتريه مفتوح – (الفائز: صالح الشهري - جدة).
النسخة الثانية: الشخصيات الوطنية – (الفائز: فايع الألمعي - أبها).
النسخة الثالثة: الحصان العربي – (الفائزون: خديجة الربعي – الرياض، زهرة الهزير – الرياض، نادر العتيبي – القصيم).
النسخة الرابعة: الفن في مواجهة الجائحة – (الفائزون: حسين المحمد – القطيف ، هنادي محمد – جدة، أماني الزهراني – الباحة).
النسخة الخامسة: المرأة السعودية – (الفائزون: ناصر الضبيحي – حائل، محمد الرشيدي – حائل، ليلى الكاف – المدينة المنورة).
النسخة السادسة: السعودية الخضراء – (الفائزون: عبدالله الشراري – القريات، عبدالله الرشيد – القصيم، حسين سعيد الزهراني – مكة المكرمة).
النسخة السابعة: بورتريه الملك عبدالعزيز – (الفائزون: منصور العتيبي – الرياض، إيلاف السراج – مكة المكرمة، زهرة المتروك – الدمام).
النسخة الثامنة: بورتريه الإبل – (الفائزون: سعيد سعيد - أبها، جنى تركي قنديل - جدة، إيمان حمد حسين - الخفجي).