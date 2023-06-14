مبادرة "روائع الموسيقى السعودية" تنثُر الإبداع السعودي في المسرح الوطني بالمكسيك

وجاءت الفقرة الرابعة والأخيرة بنكهة مميزة نقلت روائع الفن السعودي إلى مسامع الجمهور المكسيكي، وذلك حين قدمت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي مع أوركسترا كارلوس تشافيز المكسيكية بقيادة المايسترو فيغورغ سارغسيان، ميدلي من الموسيقى السعودية بتوزيعٍ موسيقي لرئاب أحمد وجورج قولته، متضمناً أغاني شهيرة من أبرزها "بس لحظة"، و"رجاوي"، و"يا بعدهم كلهم"، و"اختلفنا"، و"ليلة لو باقي ليلة"، و"بنلتقي"، و"ليلة خميس"، و"أجاذبك الهوى"، و"ما تقول لنا صاحب"، و"عشقت الليل"، و "في سحابة"، و"كذا من ربي"، و"عيونك آخر آمالي"، قبل أن تُختتم الأمسية بالأغنية الوطنية "فوق هام السحب".