لإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذّره في تاريخ الجزيرة.. إطلاق منحة أبحاث الشعر العربي

ويتناول المسار الثاني الشعر والرقمنة، وظهور ألوان وفنون شعرية متنوعة تمتزج بعالم التقنية، إلى جانب بروز قضايا حول هذا التلاقي بين العالمين، والجدل حول ظهور أفكار إبداعية شعرية جديدة حافزها التوغل في التفاعل مع ما يتيحه التطور المتسارع في العالم الرقمي، والثالث الشعر العربي في حضرة العالم، بوصفه منجزًا إبداعيًّا ثمينًا وخلّاقًا في أرجاء المعمورة، وتُمَثل ترجمته جسرًا من أهم الجسور التي تسهم في تشكيل حضوره، وهو ما يجعل الحديث مستمرًّا عن أهمية تطوير عملية الترجمة، ودعم مشاريعها لنشر الشعر العربي.