"التواصل المعرفي" و"تياندا لينغشيان" ينظمان حلقة نقاشية حول تعليم اللغة الصينية

وتناول "ابن جنيد" دور المركز في تنشيط الترجمة من الصينية وإليها، ونماذج من مشروعات المركز المنجزة في الترجمة، مؤكداً أن اعتماد تعليم الصينية في المملكة يستوجب مزيدًا من النشاط لتحقيق هذا الهدف بأعلى مستوى من النجاح.