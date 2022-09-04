"التواصل المعرفي" و"تياندا لينغشيان" ينظمان حلقة نقاشية حول تعليم اللغة الصينية

عقد مركز البحوث والتواصل المعرفي ومركز تياندا لينغشيان حلقة نقاش افتراضية حول "برامج تعليم اللغة الصينية ونشرها في المملكة"، بمشاركة رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ورئيس مركز تياندا لينغشيان داي قوه يوي، وعدد من الباحثين في المركزين.
وتناول "ابن جنيد" دور المركز في تنشيط الترجمة من الصينية وإليها، ونماذج من مشروعات المركز المنجزة في الترجمة، مؤكداً أن اعتماد تعليم الصينية في المملكة يستوجب مزيدًا من النشاط لتحقيق هذا الهدف بأعلى مستوى من النجاح.
من جانبه، أشار رئيس مركز تياندا لينغشيان داي قوه يوي إلى أهمية عقد حلقات النقاش لطرح الرؤى ووجهات النظر، وتبادل المعلومات حول منهجية تعليم اللغة الصينية للدارسين السعوديين.
وتخلل حلقة النقاش عرض مرئي يتضمن الخطة المنهجية لتعليم اللغة الصينية للدارسين السعوديين، مشتملاً على شرح لتفاصيل الخطة، وأهدافها، ومخرجاتها المتوقعة.
وأكد الجانبان أهمية تعاونهما والعمل على تطوير تعليم اللغة الصينية في المملكة، إضافة إلى التواصل مع الجهات ذات الصلة بالتنسيق التام بينهما.
يُذكر أن معهد تياندا لينغشيان تأسس في عام 2000م، وهو تابع لجامعة تيانجين، وجرى تأسيسه بعد موافقة لجنة التعليم لمدينة تيانجين.