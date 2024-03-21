"الثقافة والفنون" تدشن مهرجان "ليالي رمضان 3" بالرياض

ووسط حضور مجتمعي ولمجموعة من رواد التمثيل في المملكة، حاك المشاركون الماضي بأبعاد هويته وتراثه وأصالة مجتمعه، وإبراز ذلك في نوعية الأزياء، وتعدد الثقافات المجتمعية، فيما خصصت مساحة في المهرجان للمشاركين من الهواة على مستوى الفنون التشكيلية والعروض المختلفة.