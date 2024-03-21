"الثقافة والفنون" تدشن مهرجان "ليالي رمضان 3" بالرياض

أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، أمس، فعالية مهرجان "ليالي رمضان" في نسخته الثالثة، صاحبها إطلاق البطولة المجتمعية الثالثة لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وذلك في مقر الجمعية بحي المعذر بالرياض.
وفي أجواء رمضانية، تضمنت الفعالية جانباً من العادات المرتبطة بشهر رمضان بمختلف المناطق في المملكة ثقافياً واجتماعياً وفنياً لتضفي على المكان حياةً وإبرازاً لجماليات الثقافة السعودية ومكنونها.
ووسط حضور مجتمعي ولمجموعة من رواد التمثيل في المملكة، حاك المشاركون الماضي بأبعاد هويته وتراثه وأصالة مجتمعه، وإبراز ذلك في نوعية الأزياء، وتعدد الثقافات المجتمعية، فيما خصصت مساحة في المهرجان للمشاركين من الهواة على مستوى الفنون التشكيلية والعروض المختلفة.
وتستمر فعالية "ليالي رمضان" حتى 19 من شهر رمضان المبارك، من الساعة 10 مساءً حتى 1 صباحاً.