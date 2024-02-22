شاهد.. "برنامج التدريب الفلسفي" يختتم دورته الثانية بالرياض

وعبّر المتدرّبون عن امتنانهم للمبادرة التي عزّزت شغفهم، ووسعت مداركهم في هذا المجال، داعين في الوقت ذاته هواةَ الكتابة الفلسفية للالتحاق بمثل هذه الدورات، مقدّمين شكرَهم للدكتور عبدالله المطيري والدكتور شايع الوقيان وغادة غوث ونايف الفيصل؛ على جهودهم في هذا البرنامج، وإلى هيئة الأدب والنشر والترجمة على المبادرة النوعية.