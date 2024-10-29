فيصل الشهراني ينثر شعر الحب والغزل بـ"أدبي الطائف"

أسهب الدكتور فيصل الشهراني، في أمسيته (إضاءات أدبية)، التي أقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف، في الحديث عن صور الغزل العذري والشعراء العذريين؛ حيث قام بوصفهم، وذكر أبرز سماتهم وملامحهم، مشيراً إلى أن العرب استعملوا ألفاظاً كثيرة في معنى التعلق بالحبيبة من مثل النسيب، والتشبيب، والحب، والهوى، والصبابة، والعشق، والشغف، والتتيم، والتَّدله، متعجباً من قاموس الحب عند العرب ومرادفاته، ما يشير إلى رقة هذا العربي، الموصوف بالجلافة والقسوة تأثراً بالبيئة والجغرافيا، إلا أن بقلبه ودواخله رقة لا تكاد تسعها الأكوان.