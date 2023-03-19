"السكران" و"الذيابي" يُحْيِيَان أمسيةً شعرية الليلة بجامعة الطائف

ومن المنتظر أن تشهد الأمسية تنافسًا كبيرًا بين شاعرين يملكان جماهيرية كبيرة؛ حيث تنافسا على مراكز متقدمة في مسابقة "شاعر المليون" في نسخته السابعة، وقد حصل "السكران" على المركز الثالث، بينما حلّ "الذيابي" رابعًا، ولكلٍّ منهما مشاركات مميزة في ملتقيات وأمسيات شعرية، ويتميّز شعرهما بمناقشة قضايا المجتمع والوطنية.