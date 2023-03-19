"السكران" و"الذيابي" يُحْيِيَان أمسيةً شعرية الليلة بجامعة الطائف

يحيي الشاعران محمد السكران وعبدالمجيد الذيابي، الليلة؛ أمسيةً شعرية، ضمن فعاليات "رويّ" التي تنظّمها أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، بدعم من وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ احتفاءً بـ"عام الشعر العربي".
الأمسية تنطلق الساعة 9 مساء، في القاعة الكبرى بجامعة الطائف، بحضور عدد من الأدباء والمثقّفين، ومتابعي الحركة الشعرية.
ومن المنتظر أن تشهد الأمسية تنافسًا كبيرًا بين شاعرين يملكان جماهيرية كبيرة؛ حيث تنافسا على مراكز متقدمة في مسابقة "شاعر المليون" في نسخته السابعة، وقد حصل "السكران" على المركز الثالث، بينما حلّ "الذيابي" رابعًا، ولكلٍّ منهما مشاركات مميزة في ملتقيات وأمسيات شعرية، ويتميّز شعرهما بمناقشة قضايا المجتمع والوطنية.
وتتوالى في الأيام المقبلة الأمسياتُ الشعرية، ضمن فعاليات "رويّ"، التي تختتم يوم 21 مارس الجاري.