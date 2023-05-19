وزير الثقافة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيطالي في البندقية

وجرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثقافية الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي في مختلف المجالات، ومن بينها مجالات التراث، وفنون العمارة والتصميم، والفنون البصرية، والمتاحف، والأزياء، وفنون الطهي، والموسيقى، إلى جانب التأكيد على تنفيذ المشاريع الثقافية المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الدولية التي تقام في البلدين بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما.