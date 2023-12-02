فرصة للمواهب وتلاقٍ لصناع السينما.. "سوق البحر الأحمر" ينطلق عبر فعاليات عدة

ويمثل سوق البحر الأحمر الذي فتح أبوابه لمنطقة العارضين ويستمر حتى 5 من ديسمبر الجاري، نقطة تلاقٍ لصناع الأفلام لاكتشاف المواهب والمشاريع وأفضل الإنتاجات التي يحتضنها السوق وتشكل المشهد السينمائي في المملكة والعالم العربي، كما يستقطب الموزعين ووكلاء البيع والمنتجين الذين يسعون إلى تكوين علاقات مهنية داعمة في المنطقة.