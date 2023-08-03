"الفنون البصرية" تُطلق "التوجيه والإرشاد الفني 2" عبر 3 دورات تمكينية

أطلقت هيئة الفنون البصرية النسخة الثانية من برنامج التوجيه والإرشاد الفني، الذي يعمل على إقران خُبراء متمرسين في مجال الفنون البصرية بالمتدربين المشتركين في البرنامج؛ ليقوموا معاً باكتشاف سبل تطوير الحياة المهنية للمتدرب الملتحق بالبرنامج؛ لتعزيز ودعم المجتمع الفني عن طريق إقامة علاقات تواصل عبر سلسلة من الدورات التمكينية على المستوى الفردي والجماعي.
وستشهد هذه النسخة إقامة ثلاث دورات، كما تستقبل التسجيل في الأولى منها خلال الفترة من 3 إلى 10 أغسطس عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/vmgp/# .
ويتناول البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات جوانب مختلفة من المشهد الفني بالمملكة تشمل: إدارة أعمال المشتركين الذاتية، وبناء العلاقات المهنية، وفهم سوق الفن، والاستراتيجيات التسويقية، وإمكانية الوصول إلى شبكات فنية متنوعة، مستهدفاً الفنانين، والقيمين الفنيين، والكتاب والنقاد الفنيين الناشئين السعوديين والمقيمين في المملكة، ويغطي عشرة مجالاتٍ رئيسة وهي: الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، وفن الخط، والفيديو والفنون الرقمية، وفن الوسائط المتعددة، والأعمال التركيبية، والتقييم الفني، والكتابة الفنية، والنقد الفني.
ويسعى البرنامج، في عامه الثاني، إلى رفع المستوى، والتركيز على القيّم والناقد الفني وليس الفنان فقط، إضافةً إلى عناصر جديدة كالمزيد من المرشدين الخبراء المتنوعين، وتطوير محتوى الجلسات التي يجريها المرشدين المختصين، ووضع معايير جديدة للمعرفة والمهارات من خلال تقديم الدعم الفردي الذي سيسهم في رعاية الساحة الفنية البصرية في المملكة.
ويركز البرنامج، على إقران كل فنانٍ مع مرشدٍ مختص، بحيث يقدم المرشدون للفنانين إرشادات شاملة بناءً على خلفيتهم وخبراتهم، ويقومون بتزويد الفنانين بالمهارات المهنية والعملية اللازمة للحفاظ على حياتهم الفنية والارتقاء بها، ودفعها نحو الاتجاه المهني الذي يختاره المشترك، وذلك في ثلاث دوراتٍ للعام الأول بدأت بهذه الدورة، على أن تفتح التسجيل في الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، والثالثة في يناير 2024، وتمتدّ كل واحدةٍ منها لثمانية أسابيع متضمنةً اجتماعاتٍ أسبوعية، وخطةً لتحديد الأهداف، وتوجيهاً وتطويراً مهنيّاً، وموارداً مفيدة، ومهماتٍ محددة، فضلاً عن التعريف بشبكات تواصل وفرص جديدة، وتُعقد الدورات افتراضياً مشتملةً على يومَي افتتاحٍ وتخرّج، ويُمنح في نهايتها المشتركون الذين واظبوا على حضور جميع الجلسات الإرشادية شهادة إتمام.
يشار إلى أن هيئة فنون البصرية، أطلقت برنامج التوجيه والإرشاد الفني في نسخته الأولى العام الماضي، والذي حقق عدداً من الإنجازات البارزة بناءً على قياس الرضا النهائي الذي نفّذه البرنامج في ختام دوراته، حيث جاءت النسبة 100% إيجابيةً حول البرنامج بشكلٍ عام وفقاً لتعليقات المشاركين الحاضرين. وقد تلقى البرنامج 1278 طلب تقديم بما يعكس مدى شعبية البرنامج وأهميته لدى المهتمين بمجال الفنون البصرية في المملكة، بهدف تمكين ورفع مهارات ممارسي الفنون البصرية الناشئين عبر جمعهم بمرشدين مؤهلين؛ لتجعل من حياتهم الفنية وتطلعاتهم المهنية ناجحة ومميزة، وتساعدهم في تعزيز تطورهم المهني لتحسين صورة المشهد الفني، وتقوية مواهب المبتدئين في المجال الفني، علاوةً على التحديات والمراحل المهمة المتعلقة برحلتهم المهنية، والإدارة الذاتية، وتنمية العلاقات المهنية، والوصول إلى شبكات التواصل الفنية، وفهم كيفية عمل السوق الفني، واكتشاف ومناقشة طرق الكتابة عن الأعمال الفنية وتسويقها عبر الإنترنت.