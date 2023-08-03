"الفنون البصرية" تُطلق "التوجيه والإرشاد الفني 2" عبر 3 دورات تمكينية

ويركز البرنامج، على إقران كل فنانٍ مع مرشدٍ مختص، بحيث يقدم المرشدون للفنانين إرشادات شاملة بناءً على خلفيتهم وخبراتهم، ويقومون بتزويد الفنانين بالمهارات المهنية والعملية اللازمة للحفاظ على حياتهم الفنية والارتقاء بها، ودفعها نحو الاتجاه المهني الذي يختاره المشترك، وذلك في ثلاث دوراتٍ للعام الأول بدأت بهذه الدورة، على أن تفتح التسجيل في الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، والثالثة في يناير 2024، وتمتدّ كل واحدةٍ منها لثمانية أسابيع متضمنةً اجتماعاتٍ أسبوعية، وخطةً لتحديد الأهداف، وتوجيهاً وتطويراً مهنيّاً، وموارداً مفيدة، ومهماتٍ محددة، فضلاً عن التعريف بشبكات تواصل وفرص جديدة، وتُعقد الدورات افتراضياً مشتملةً على يومَي افتتاحٍ وتخرّج، ويُمنح في نهايتها المشتركون الذين واظبوا على حضور جميع الجلسات الإرشادية شهادة إتمام.