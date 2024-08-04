مكتبة الملك عبدالعزيز تنقل الثقافة السعودية إلى اللغة الصينية

نقلت مكتبةُ الملك عبدالعزيز العامة، من خلال برنامجها للنشر العلمي الثقافة السعودية، إلى اللغة الصينية؛ مجموعةً من الإصدارات العلمية والثقافية والأدبية باللغة العربية، ترجمتها إلى اللغات الأخرى، ومن ضمنها اللغة الصينية.