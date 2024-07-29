شاعران أحدهما يستلهم فَقْد أبيه وآخر يستعيد شغب طفل في أمسية "أدب الطائف"

يُذكر أن الشاعر "طلال الطويرقي" من أبرز الشعراء الشباب الذين برعوا في كتابة القصيدة الفصحوية الحديثة، كما أن الشاعر "ردة السفياني" من أوائل الشعراء الذين كتبوا النص الشعري الشعبي الحديث منذ بداية التسعينيات الميلادية.