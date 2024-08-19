"المهرجان السعودي للإبداع 2" يستعرض مسارات تنمية المواهب الإبداعية السعودية
كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان السعودي للإبداع "أثر" -أكبر تجمّع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة- عن مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين في جلسات حوارية تفاعلية، وإطلاق عدد من المبادرات النوعية، وعقد جلسات تدريبية متخصصة في التسويق الإبداعي والاتصال، وذلك في النسخة الثانية من المهرجان المقرر انطلاقها خلال الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم، بحضور ممثلين من مجموعة موتيفيت وتراكس وMBC Media Solutions وطيران ناس.
وأكد رئيس مهرجان "أثر" إيان فيرسيرفيس، أن النسخة الثانية من المهرجان ستركز على جوانب التعلم والتطوير من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة في تخريج العديد من المواهب الشابة الإبداعية، إضافة إلى برنامج مهيرة لتمكين المرأة، مؤكدًا أن المهرجان ملتزم بالعمل على التدريب بصفته عنصر أساس، مبينًا أن المهرجان سيشهد العديد من الجلسات الحوارية بحضور العديد من الشخصيات المتخصصة محليًا وعالميًا.
بدوره، أوضح نائب رئيس المهرجان محمد العايد أن المهرجان يعد منصة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز المهارات ورعاية المواهب الشابة التي تعد ثروة حقيقية لبناء المستقبل، من خلال البرامج والمبادرات التي تقدمها نحو الوصول إلى آفاق جديدة.
وشهد المؤتمر إعلان بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة، التي تشمل أكاديمية الإبداع للطلبة، وأكاديمية التسويق للطلبة، والجيل السعودي القادم، وأكاديمية الإبداع، وأكاديمية التسويق، وتتيح الأكاديميات فرصة الانضمام لطلاب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عامًا، إضافة إلى المهنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في مجالات الاتصال الإبداعي، أو الإعلان، والتسويق، حيث ستشهد الأكاديميات عقد العديد من الجلسات الرئيسية يقدمها خبراء متخصصون في القطاع، كما تم إعلان التسجيل في برنامج مهيرة، لتمكين المرأة في مجال الاتصال التسويقي.