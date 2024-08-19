"المهرجان السعودي للإبداع 2" يستعرض مسارات تنمية المواهب الإبداعية السعودية

وشهد المؤتمر إعلان بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة، التي تشمل أكاديمية الإبداع للطلبة، وأكاديمية التسويق للطلبة، والجيل السعودي القادم، وأكاديمية الإبداع، وأكاديمية التسويق، وتتيح الأكاديميات فرصة الانضمام لطلاب الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عامًا، إضافة إلى المهنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في مجالات الاتصال الإبداعي، أو الإعلان، والتسويق، حيث ستشهد الأكاديميات عقد العديد من الجلسات الرئيسية يقدمها خبراء متخصصون في القطاع، كما تم إعلان التسجيل في برنامج مهيرة، لتمكين المرأة في مجال الاتصال التسويقي.