ضمن برنامج ليالٍ عربية.. شعراء "يمنيون" ينثرون إبداعهم في "أدبي الطائف"

أمتع الشعراء المشاركون الحضور في المسامرة الثالثة التي أقيمت في النادي الأدبي بالطائف، واستضافت الجالية اليمنية في الأمسية اليمنية ضمن برنامج النادي الأدبي الثقافي "ليالٍ عربية"؛ إذ قدم الشاعر الشاب أسامة الرضي، الذي اشتُهر مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي بقصائده العذبة، أول أمسية له على منبر مؤسسة ثقافية، كما شارك الشاعر ياسر الحاشدي والشاعر عصام الأهدل بعدد من القصائد الإبداعية التي لاقت إعجاب الحضور واستحسانهم.
وقدم العلامة والأديب الدكتور محمد الأهدل نبذة عن الشعر والأدب اليمني، وعرض نصوصًا لكبار الأدباء في اليمن، كما عُرضت مواد وثائقية وموسيقية وغنائية يمنية بين فقرات الأمسية التي قدمها حسن بن أحمد مقبول، الذي ختم الأمسية بكلمة لرئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد، بارك فيها فوز قصيدة "سحابة عاشقة" لرئيس جماعة فرقد الإبداعية المسؤول الإداري بالنادي، الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، باختيار الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة قصيدته بوصفها القصيدة الذهبية في مسابقة القوافي للعدد الـ59 (يوليو 2024م).
وأشاد بعد ذلك بالشعراء المشاركين، وأشار إلى أنه يتوقع للشاعر أسامة الرضي مستقبلاً أدبيًّا كبيرًا في مجال الشعر، متمنيا له التوفيق. ثم شارك "الجعيد" رئيس جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، الدكتور أحمد الهلالي، في تكريم المشاركين.
كما قدم محمد حمادي الريمي، الأمين العام للجالية اليمنية، تكريمًا لمنسوبي النادي والشعراء المشاركين في الأمسية، ثم أخذ الجميع صورة تذكارية بهذه المناسبة.