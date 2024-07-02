ضمن برنامج ليالٍ عربية.. شعراء "يمنيون" ينثرون إبداعهم في "أدبي الطائف"

وقدم العلامة والأديب الدكتور محمد الأهدل نبذة عن الشعر والأدب اليمني، وعرض نصوصًا لكبار الأدباء في اليمن، كما عُرضت مواد وثائقية وموسيقية وغنائية يمنية بين فقرات الأمسية التي قدمها حسن بن أحمد مقبول، الذي ختم الأمسية بكلمة لرئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد، بارك فيها فوز قصيدة "سحابة عاشقة" لرئيس جماعة فرقد الإبداعية المسؤول الإداري بالنادي، الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، باختيار الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة قصيدته بوصفها القصيدة الذهبية في مسابقة القوافي للعدد الـ59 (يوليو 2024م).