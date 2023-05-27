مهرجانات واستثمار ودعم.. "السينما في السعودية".. إيرادات قياسية ومواقع عالمية

واستطاع فيلم "سطّار" الكوميدي، بعد فترة قصيرة من الزمن؛ منافسة الأفلام العالمية وتحقيق المركز الرابع في قائمة أنجح الأفلام من حيث مبيعات التذاكر. وتمكّن الفيلم من بيع 903,705 تذاكر، محققًا إيرادات تتجاوز الـ40 مليون ريال سعودي، ولا يزال عرضه في الصالات السينمائية مستمرًّا حتى وقتنا الحالي. وجاء في المركز الثاني فيلم "الهامور" بـ202,022 تذكرة مباعة، وإيرادات بلغت أكثر من تسعة ملايين ريال، فيما حلّ في المركز الثالث فيلم "ولد ملكًا" بـ158 ألف تذكرة مباعة وإيرادات تجاوزت 9,375,000 ريال، وفي المركز الرابع حلّ فيلم "شمس المعارف" بأكثر من 100 ألف تذكرة، وفي المركز الخامس جاء فيلم "مسامير" بعدد تذاكر يزيد على 100 ألف تذكرة.