3 جوائز دولية وجائزة محلية ينالها مركز البحوث والتواصل المعرفي في التأليف والترجمة

كما فاز كتاب "الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر" لمؤلفته البوتوريكية الدكتورة لوثي لوبيث بارالت وترجمة الدكتور محمد برادة والدكتورة نادية العشيري المغربيّين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها التاسعة في عام 2023م في فئة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، وهو مرتبط بتاريخ العرب والمسلمين في أوروبا، وفي إسبانية بخاصّة، بالتعاون بين مركز البحوث والتواصل المعرفي وبين مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، حيث يسلط الضوء على بُعد مختلف من أبعاد حياة الموريسكيين في الوسط الإسباني، إذ دوّن أولئك الكتّاب أحلامهم وحياتهم وشعائرهم الدينية، فكان هذا الإصدار إحياءً لتراث مندثر.