بالفن أقرب.. مشاركة سعودية - إماراتية في المعرض الافتراضي للفن التشكيلي بالرياض

ويجمع المعرض 25 عملاً فنياً يتيح للزائرين فرصة التجول فيه محاكاةً لتجربة زيارة المعارض الفنية على أرض الواقع.. إضافة إلى إمكانية التواصل مع الفنانين، ومشاهدة مزيدٍ من أعمالهم، من خلال الدخول إلى حساباتهم عبر منصة "إنستغرام"، المدونة أسفل أعمالهم.