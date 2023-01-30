بالفن أقرب.. مشاركة سعودية - إماراتية في المعرض الافتراضي للفن التشكيلي بالرياض

افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض، معرض "بالفن أقرب".. الذي يجمع أعمالاً فنية لفنانين من السعودية والإمارات في منصة تستثمر تقنيات الواقع الافتراضي، وتقدم تجربة فنية كاملة للزائر أينما كان.
ويحظى المعرض الافتراضي بمشاركة عددٍ من المواهب الشابة من السعوديين والإماراتيين، في إطار جهود السفارة لتعزيز العلاقات الثقافية بين فناني البلدين الشقيقين من الشباب والمساهمة في رعاية المواهب السعودية والإماراتية وإبرازها.
ويجمع المعرض 25 عملاً فنياً يتيح للزائرين فرصة التجول فيه محاكاةً لتجربة زيارة المعارض الفنية على أرض الواقع.. إضافة إلى إمكانية التواصل مع الفنانين، ومشاهدة مزيدٍ من أعمالهم، من خلال الدخول إلى حساباتهم عبر منصة "إنستغرام"، المدونة أسفل أعمالهم.
ويهدف معرض "بالفن أقرب" إلى جمع الفنانين الشباب والناشئين من البلدين الشقيقين تحت منصة واحدة تختصر بينهم المسافات.
وللمشاركة والاستمتاع بزيارة معرض "بالفن أقرب" من خلال الرابط التالي: