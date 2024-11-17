إطلاق حملة "نروي لك الغد" للتوعية الثقافية بالمتاحف

وفي إطار جهودها لحفظ التراث السعودي وتسليط الضوء على تنوّعه، أعلنت الهيئةُ تطويرَ متاحف إقليمية في 11 منطقة بالمملكة؛ وهي: القصيم، الجوف، عسير، تبوك، حائل، نجران، عرعر، الدمّام، مكّة المكرّمة، جازان، الباحة، تحت شعار "روايتنا السعودية".