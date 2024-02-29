لقاء حول "برنامج تطوير القصص والمكتبة المرئية لفنون الطهي".. الاثنين

ويتناول اللقاء عدة محاور، من أبرزها نبذةٌ حول برنامج تطوير القصص والمكتبة المرئية والمسموعة، أحد البرامج التي طوّرتها هيئة فنون الطهي، الذي يعمل على ابتكار محتوىً مؤثِّرٍ يُبرز فنون الطهي السعودية، والتطرق إلى مبادرة "إرث مطبخنا" المعنيّة بالمطبخ السعودي وما يضمّه من أصنافٍ مميزة، ودورِها في تشجيع وتحفيز المجتمع السعودي لحفظ وتوثيق الوصفات السعودية المختلفة من جميع مناطق المملكة، إلى جانب نافذةٍ على كتاب سفرة، ولقاءٍ مع المصور أنس الفوزان يحكي فيه عن تجربته، ويشهد اللقاء الإعلان عن كتاب (سفرة ٢+٣)، وطريقة التسجيل في مبادرة "إرث مطبخنا" للتقديم عن الكتب.