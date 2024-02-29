لقاء حول "برنامج تطوير القصص والمكتبة المرئية لفنون الطهي".. الاثنين

تنظّم هيئة فنون الطهي يوم الاثنين المقبل، لقاءً مفتوحاً بعنوان "برنامج تطوير القصص والمكتبة المرئية والمسموعة لفنون الطهي"، يتحدث فيه المهتمون بهذا المجال عن البرنامج -أحد البرامج في إستراتيجية الهيئة-، ومختلف الموضوعات المرتبطة بالمطبخ السعودي.
ويتناول اللقاء عدة محاور، من أبرزها نبذةٌ حول برنامج تطوير القصص والمكتبة المرئية والمسموعة، أحد البرامج التي طوّرتها هيئة فنون الطهي، الذي يعمل على ابتكار محتوىً مؤثِّرٍ يُبرز فنون الطهي السعودية، والتطرق إلى مبادرة "إرث مطبخنا" المعنيّة بالمطبخ السعودي وما يضمّه من أصنافٍ مميزة، ودورِها في تشجيع وتحفيز المجتمع السعودي لحفظ وتوثيق الوصفات السعودية المختلفة من جميع مناطق المملكة، إلى جانب نافذةٍ على كتاب سفرة، ولقاءٍ مع المصور أنس الفوزان يحكي فيه عن تجربته، ويشهد اللقاء الإعلان عن كتاب (سفرة ٢+٣)، وطريقة التسجيل في مبادرة "إرث مطبخنا" للتقديم عن الكتب.
ويأتي اللقاء ضمن سلسة من اللقاءات المفتوحة التي تُنظّمها هيئة فنون الطهي كقناةٍ اتصالية مع مجتمع فنون الطهي بالمملكة، ومختلف شرائح المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي بتراث الطهي المحلي، وتعميق الارتباط بالأطباق السعودية عبر توثيق وحفظ وصفات أهم الأطباق التقليدية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الأفكار والرؤى والتطلعات التي تسهم في تطوير القطاع، وتمكينه من أداء رسالته.