منذ الأربعينيات الميلادية.. تاريخ السكة الحديد بالمملكة بداية من فكرة "أرامكو" وصولًا لـ"سار"

ولاحظت المؤسسة أن جزءًا كبيرًا من البضائع الواردة عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تخص موردين من منطقة الرياض أو ما جاورها.. وعندما زادت واردات الميناء بالدمام بكميات كبيرة جدًّا بعد عام 1395هـ، الموافق لعام 1975م؛ وهو ما أصبحت معه الطرق بين الدمام والرياض تعاني من أزمة ازدحام شديد؛ برزت فكرة إنشاء الميناء الجاف بالرياض، ليسهم القطار في تخفيف أزمة الازدحام عن طريق تمكين مستوردي البضائع في منطقة الرياض من نقل بضائعهم على القطار مباشرة إلى الرياض؛ حيث يتم تخليصها جمركيًّا وتسليمها لهم فيه.