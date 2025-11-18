"أدبي حائل" يصدر العدد الأول من مجلته الفصلية "أبي تمام"

وأضاف أن مجلس إدارة جمعية أدبي حائل ارتأى أن تكون مجلة الجمعية ذات طابع أدبي يجسد هويتها ويُرسّخ رسالتها، بما يحقق تطلعات وزارة الثقافة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م. وأوضح أن المجلة تحرص على أن تكون ملتقى للأقلام الأدبية ورؤى النقاد في الوطن العربي، وأن تلبي الطموحات والأهداف المرجوة التي تسعى إليها، وتواكب كل جديد في حقل الإبداع الأدبي والنقدي. كما تتطلع المجلة إلى التفاعل المثمر لدى القراء من خلال مشاركاتهم ومقترحاتهم في الأعداد القادمة، فهو المحفز والداعم الحقيقي للوصول إلى الغاية المنشودة.