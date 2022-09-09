تحت رعاية ولي العهد.. "الثقافة" تكرم الفائزين بالجوائز الوطنية

وألقى نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، كلمة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التي جاء فيها: "يسعدني أن أرحب بكم في عاصمة الثقافة، ومنارة المعرفة، وواحة الفنون، في عرسٍ ثقافي نحتفي فيه بالمبدعين، بدعم كبير من سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وبرعايةٍ كريمةٍ من سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - الداعم والممكن والملهم لمنظومتنا الثقافية"، مضيفاً: "إن العمق التاريخي والإرث الحضاري لبلادنا وإبداع إنسانها، وضع المملكة في مكانةٍ ثقافيةٍ متقدمة، ما مكن وزارة الثقافة من إبراز كنوزنا الإبداعية بعمل مستدام، وفق رؤية وخطط منبثقة من رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من ذلك الإرث الثقافي العريق، جاءت مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لتكون مصدر إلهام للمبدعين، وركيزةً أساسية لدفع عجلة التنمية الثقافية والمعرفية نحو مزيد من التقدم.