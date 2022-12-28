تأهل 29 مشروعًا للمعرض النهائي لتمثيل السعودية بمنافسات "آيسف الدولية 2023"

نظمت إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة خلال اليومين الماضيين، حفل معرض أولمبياد الإبداع العلمي "إبداع جدة 2023"، بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بجدة.
وتفصيلاً، قدم في المعرض أكثر من 400 مشروع بحثي في مجالات الطاقة، والهندسة، ونظم البرمجيات، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأحياء الجزيئية، والاجتماعية والسلوكية، والطب الحيوي، والعلوم الصحية، والهندسة الطبية الحيوية.
وشملت المشروعات البحثية المقدمة: الكيمياء، وعلوم النبات، والهندسة البيئية، والكيمياء الحيوية، والروبوتات والأجهزة الذكية، وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، وعلم الأرض والبيئة، وعلم الفيزياء والفلك، وعلم الهندسة البيئية، وعلم المواد، وعلم الحيوان، وعلم التقنيات الهندسية، والعلوم الطبية الانتقالية.
وطور تلك المشروعات مختصون من المعلمين والمعلمات المشرفين على المشروعات وعدد من المحترفين المتطوعين من أكاديميين وخبراء وأساتذة جامعات؛ حيث ينفذ الفريق جولة على مشروعات الطلاب بالمعرض بهدف تقديم الخبرة والرأي لتطوير المشروعات المترشحة للمعارض المركزية على مستوى المملكة، وكذلك تقديم التغذية الراجعة لبقية المشروعات وتهيئتها للمشاركة في المنافسات القادمة.
وتأهل 47 مشروعًا بحثيًا طلابيًا بنين وبنات للمشاركة في المعارض المركزية، بينما تأهل 29 مشروعًا للمعرض النهائي المؤهل لتمثيل المملكة في منافسات آيسف الدولية 2023.