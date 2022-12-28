تأهل 29 مشروعًا للمعرض النهائي لتمثيل السعودية بمنافسات "آيسف الدولية 2023"

وتفصيلاً، قدم في المعرض أكثر من 400 مشروع بحثي في مجالات الطاقة، والهندسة، ونظم البرمجيات، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأحياء الجزيئية، والاجتماعية والسلوكية، والطب الحيوي، والعلوم الصحية، والهندسة الطبية الحيوية.