الدكتور سلمان المطيري يصدر "العمل الإنساني الدولي".. دليل تطبيقي رائد للقادة والمتطوعين

صدر حديثًا كتاب «العمل الإنساني الدولي: دليل القائد والمتطوع للعمل الإنساني الدولي» للدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، ليقدّم طرحًا مهنيًا متقدمًا يعالج العمل الإنساني الدولي من منظور قيادي وتطبيقي يواكب المعايير العالمية.
وقدّم للكتاب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، رئيس الهلال الأحمر السعودي سابقًا، والبروفيسور فوزي أوصديق، أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية بجامعة السوربون، مؤكدَين في تقديميهما القيمة العلمية والمنهجية التي يضيفها الكتاب للمكتبة العربية.
ويتضمّن الكتاب فصولًا متقدمة تتناول إدارة الأزمات والكوارث الدولية، والدبلوماسية الإنسانية، والإطار القانوني والمعايير الدولية، والاتزان النفسي في المهمات الإنسانية، إضافة إلى توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في دعم القرار ورفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.
كما يبرز الكتاب التجربة السعودية في العمل الإنساني الدولي كنموذج مؤسسي يجمع بين القيم الإنسانية والحوكمة والفاعلية الميدانية، ويوجّه الجمعيات المحلية نحو الجاهزية النظامية والانخراط الدولي المنظم.
ويتميّز الكتاب باعتماده على دراسات حالة تطبيقية بعد كل فصل، لتحويل المعرفة إلى ممارسة ميدانية واقعية، بما يجعله مرجعًا مهنيًا للقادة والمتطوعين وصنّاع القرار في القطاع الإنساني.
ويعد الدكتور سلمان المطيري أحد روّاد العمل الإنساني في المملكة، وحاصلًا على جوائز محلية ودولية، من أبرزها جائزة هارفارد للمديرين التنفيذيين، ومصنّفًا ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم العربي في المجال الإنساني، ويتولى حاليًا منصب الأمين العام لجمعية عناية الصحية.
وينتظر أن يشكّل الكتاب مرجعًا مهنيًا معتمدًا لدى المختصين والمؤسسات الإنسانية الدولية، وإضافة نوعية للمكتبة الإنسانية العالمية، ضمن مرجعيات منظومة الأمم المتحدة في مجالات القيادة وبناء القدرات في العمل الإنساني الدولي.