الدكتور سلمان المطيري يصدر "العمل الإنساني الدولي".. دليل تطبيقي رائد للقادة والمتطوعين

ويعد الدكتور سلمان المطيري أحد روّاد العمل الإنساني في المملكة، وحاصلًا على جوائز محلية ودولية، من أبرزها جائزة هارفارد للمديرين التنفيذيين، ومصنّفًا ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم العربي في المجال الإنساني، ويتولى حاليًا منصب الأمين العام لجمعية عناية الصحية.