"الإقامات الفنية بالمملكة".. لقاء افتراضي نظمته "الفنون البصرية"

واستعرض اللقاء مجموعة من برامج الإقامات الفنية ومنها: برنامج "إقامة التقاء" الذي يعد من البرامج الأولى المتعددة التخصصات ويجمع بين الفن والأزياء، ويشتمل على سلسلة من الدورات تقام بإشراف هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء في منطقة الدرعية الإبداعية التاريخية بالرياض، ويعمل على تمكين الفنانين البصريين ومصممي الأزياء، من خلال الاحتكاك مع ممارسين سعوديين ودوليين والبحث في موضوعات الابتكار والتحور والاستدامة.