"ديوانية آل حسين" تجمع نخبة من الإعلاميين لرسم ملامح المستقبل الرقمي في ظل رؤية 2030

أقامت ديوانية آل حسين التاريخية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض لقاءً إعلاميًا بعنوان "إعلامنا في ظل رؤية 2030".
وحلّ على اللقاء ضيفًا الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون والمستشار الإعلامي الدكتور عبدالرحمن الهزاع، وأدار الحوار الكاتب الصحفي بجريدة الرياض عوضه الدوسي.
استهلّ مقدم اللقاء "الدوسي" الجلسة بتقديم نبذة وافية عن السيرة الذاتية للدكتور عبدالرحمن الهزاع، مسلطًا الضوء على حضوره الثقافي والإعلامي البارز، إلى جانب المناصب التي تقلدها في وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وخلال اللقاء، تحدث الدكتور "الهزاع" عن التطور الإعلامي الكبير الذي شهدته المملكة عبر العقود الماضية، مستعرضًا خبراته المتنوعة في التعامل مع الإذاعة والتلفزيون، منوهًا بحرص حكومة المملكة على دعم الإعلام والإعلاميين، مؤكدًا الدور الجوهري للإعلام في إبراز صورة المجتمع السعودي على المستوى الدولي، والإسهام في نمو وتطور الدول.
كما نوّه بمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز القطاع الإعلامي، موضحًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للإعلام السعودي، مؤكدًا أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال الإعلام من خلال الاستثمار في الكوادر السعودية، مما ينعكس إيجابًا على الصورة الحضارية للمملكة.
شهد اللقاء مداخلة متميزة من رئيس تحرير الشؤون الثقافية بجريدة الرياض عبدالله الحسني الذي أكد ضرورة تميز الإعلام السعودي بمختلف وسائله، سواء الورقية أو الإلكترونية، مشددًا على أهمية تطوير المهارات الإعلامية للصحفيين والكتّاب، ليكونوا على دراية كاملة بالتطورات العالمية ويتمتعوا بثقافة واسعة تواكب العصر.
اختتم "الهزاع" اللقاء بتأكيده على أن الإعلامي الحقيقي يجب أن يتحلى بالمهنية العالية والنزاهة والثقافة العميقة، إلى جانب الحس الوطني الذي يضمن تقديم محتوى إعلامي مفيد وهادف يخدم الوطن ويسهم في تعزيز حضارته، مشيرًا إلى خطورة انتشار ظاهرة الادعاء الإعلامي في ظل التطور الرقمي، مشددًا على أن امتلاك وسيلة تواصل اجتماعي لا يعني بالضرورة أن الشخص إعلامي.
في ختام اللقاء، قام، المشرف العام على ديوانية آل حسين عبدالعزيز الحسين، وعمر العمير من أمانة منطقة الرياض، بتكريم الدكتور عبدالرحمن الهزاع؛ تقديرًا لجهوده الإعلامية والثقافية، كما تم تكريم عوضة الدوسي لإدارته المتميزة للقاء.