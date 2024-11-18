"ديوانية آل حسين" تجمع نخبة من الإعلاميين لرسم ملامح المستقبل الرقمي في ظل رؤية 2030

اختتم "الهزاع" اللقاء بتأكيده على أن الإعلامي الحقيقي يجب أن يتحلى بالمهنية العالية والنزاهة والثقافة العميقة، إلى جانب الحس الوطني الذي يضمن تقديم محتوى إعلامي مفيد وهادف يخدم الوطن ويسهم في تعزيز حضارته، مشيرًا إلى خطورة انتشار ظاهرة الادعاء الإعلامي في ظل التطور الرقمي، مشددًا على أن امتلاك وسيلة تواصل اجتماعي لا يعني بالضرورة أن الشخص إعلامي.