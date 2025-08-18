"لون القزوعي".. إرث فلكلوري يبرز في هوية عسير الثقافية

ويعود أصل القزوعي إلى رقصة حربية خالية من الإيقاعات الموسيقية، تعتمد على تمازج الأصوات مع وقع الأقدام، ويؤديها المشاركون في صفين متقابلين في هيئة شبه دائرة، يتوسطهم شاعر أو أكثر في محاورة شعرية مباشرة قد تكون ثنائية أو رباعية أو أكثر، تبعًا لطبيعة المناسبة وحجم المشاركة.