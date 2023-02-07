"أدبي الطائف" يطلق برنامج "رَقٍّ منْشُور" بتدشين رواية "في انتظار ديسمبر"

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن هذا التدشين هو أولى فعاليات البرنامج، حيث سيتم تدشين بقية مطبوعات النادي لهذا العام وستُقام قراءات نقدية لها من قِبل أكاديميين ونقاد متخصصين في شتى فروع الأدب والإبداع.