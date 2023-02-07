"أدبي الطائف" يطلق برنامج "رَقٍّ منْشُور" بتدشين رواية "في انتظار ديسمبر"

دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف رواية (في انتظار ديسمبر) للكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي، في أول ظهور له بعد وعكته الصحية، حيث قدم الدكتور موسى الحالول أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف قراءة للرواية، بإدارة عبد العزيز عبد الغني عسيري ضمن برنامج النادي الجديد ( رَق منشور) والخاص بتدشين إصداراته الحديثة لهذا العام.
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن هذا التدشين هو أولى فعاليات البرنامج، حيث سيتم تدشين بقية مطبوعات النادي لهذا العام وستُقام قراءات نقدية لها من قِبل أكاديميين ونقاد متخصصين في شتى فروع الأدب والإبداع.
وافتتح عبد العزيز عبد الغني عسيري، بدعوة رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالحضور متحدثًا عن فكرة برنامج ( رق منشور)، مشيرًا إلى أن فكرة التسمية كانت بمقترح من المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي.
ودعا "الجعيد" في كلمته مثقفي ومثقفات محافظة الطائف والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي والسردي لحضور أمسيات وفعاليات هذا البرنامج والتفاعل معه والتي ستُقام بمقر النادي بالفيصلية.
وأعلن "الجعيد" عن منح العضوية الشرفية للمسرحي فهد ردة الحارثي لإسهاماته الأدبية والثقافية والمسرحية حيث قلده وشاح العضوية وأهداه درع العضوية الشرفية بمشاركة مدير جمعية الثقافة والفنون فيصل الخديدي ورئيس جماعة فرقد الدكتور أحمد الهلالي والمسؤول المالي بالنادي عبد العزيز عسيري.
وقدم الدكتور موسى الحالول قراءته للرواية وتحليله ونقده لها مظهرًا جمالياتها السردية والإبداعية وتميزها في جميع التفاصيل بدءًا من الغلاف ومرورًا بفصول الرواية وشخصياتها وأبطالها، ثم تحدث مؤلف الرواية عن روايته وعن فترة كتابتها وتردده في نشرها لعدة أعوام وخوفه من ألا تلقى قبولاً عند القراء لأنه عرف وتميز بنصوصه المسرحية.
ولفت إلى أن أدبي الطائف هو من شجعه على نشرها ممثلاً بعبد العزيز عسيري المسؤول المالي بالنادي الذي ألح عليه بتقديمها لأحد المختصين من دون ذكر اسمه عليها لقراءتها وتقييمها حيث كان انطباعه عنها إيجابيًا ومشجعًا.
وفتح عبدالعزيز عسيري الباب للمداخلات والكلمات للحضور حيث تحدث فيصل الخديدي ثم كلمة للدكتور عبدالعزيز الطلحي، ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد الهلالي.
وتداخل القاص سلمان السليماني بورقة قدم فيها قراءته الخاصة للرواية، تحدث بعد ذلك كلٌ من الروائية نجوى العمري والكاتبة عهود عبد الكريم والقاص خلف القرشي والمسرحي مساعد الزهراني والدكتور حربي الزهراني.
وقام رئيس النادي عطا الله الجعيد بمشاركة الدكتور أحمد الهلالي في تكريم الضيوف ومدير اللقاء، وفي نهاية الأمسية قام المؤلف فهد ردة الحارثي بتوقيع نسخ من روايته للحضور.