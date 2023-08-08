مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم للمشاريع قيد الإنجاز

وستقدم عروض الأعمال قيد الإنجاز مجموعة مختارة من 5 إلى 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما سيتم اختيار 23 مشروعًا لمعمل البحر الأحمر لمخرجين من المملكة والدول العربية، و 12 مشروعًا للسوق لمخرجين من قارة أفريقيا والدول العربية.