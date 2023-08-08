مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم للمشاريع قيد الإنجاز

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم لسوق المشاريع، وعروض الأفلام قيد الإنجاز لصناع الأفلام السعودية والعالم العربي وأفريقيا، والذي سيستمر حتى 21 من أغسطس الجاري، وذلك ضمن دورة 2023 والتي ستقام في فندق ريتز كارلتون في جدة.
ويقدم صندوق البحر الأحمر الدعم للمشاريع بعد إتمام تصويرها، والتي تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك لتصل إلى النسخة النهائية، وسيدعم سوق المشاريع مجموعة مختارة من 10 إلى 12 مشروعًا قيد التطوير أو قيد الإنتاج.
وستقدم عروض الأعمال قيد الإنجاز مجموعة مختارة من 5 إلى 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما سيتم اختيار 23 مشروعًا لمعمل البحر الأحمر لمخرجين من المملكة والدول العربية، و 12 مشروعًا للسوق لمخرجين من قارة أفريقيا والدول العربية.
وستقدم جميع المشاريع المختارة لضيوف الصناعة في سوق البحر الأحمر ضمن سلسلة من جلسات الطرح التقديمي وعروض تقديم الفيديو، بحضور مخرج ومنتج كل مشروع بالإضافة إلى تقديم المشاريع للحضور، وسيتم تنظيم اجتماعات فردية بين جميع أصحاب المشاريع وضيوف الصناعة.
وستحظى جميع المشاريع المختارة بفرصة المنافسة على جائزة البحر الأحمر المدعومة من صندوق البحر الأحمر، والتي ستمنحها لجنة تحكيم سوق المشاريع.