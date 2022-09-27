طبعه وأصدره "أدبي الطائف".. خالد الفيصل يتسلم ديوان أول الغيث

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس الأمناء في أكاديمية الشعر العربي الديوان الشعري (أول الغيث) لمسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية لعام 2021.
وسلم الديوان للأمير خالد الفيصل رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد في مكتبه بالإمارة في جدة.
وأشار "الجعيد" إلى أن النادي قام بطباعة الديوان بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، والتي سبق أن وجه الأمير خالد الفيصل بإقامة مسابقة شعرية للموهوبين من طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات السعودية.
كما بيَّن أن هذا الإصدار يضم قصائد لواحد وعشرين شاعراً من شباب الجامعات وعشرة شعراء طلاب من المرحلة الثانوية، هم أوائل من تقدموا المتسابقين للمسابقة للعام 2021م. والتي تنظمها وتشرف عليها أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف لتشجيع هؤلاء الشعراء الناشئين، وحثهم على استكمال أدواتهم الفنية ومواصلة الإبداع. وقد تم اختيار نموذج شعري لكل شاعر من أوائل المتسابقين جوار الفائزين بالمراكز الأولى.
وقال الجعيد: إيماناً بهذه المواهب المشرقة واحتفاء بها، تقدم النادي الأدبي بالطائف بمبادرةٍ لطباعة قصائد هؤلاء الشعراء في إصدار مطبوع، آملين أن يستثمر هؤلاء الشعراء الشباب هذا التكريم وهذا الاحتفاء في بذل أكبر قدر من العناية بمواهبهم، والعمل على تنميتها.