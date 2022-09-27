طبعه وأصدره "أدبي الطائف".. خالد الفيصل يتسلم ديوان أول الغيث

كما بيَّن أن هذا الإصدار يضم قصائد لواحد وعشرين شاعراً من شباب الجامعات وعشرة شعراء طلاب من المرحلة الثانوية، هم أوائل من تقدموا المتسابقين للمسابقة للعام 2021م. والتي تنظمها وتشرف عليها أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف لتشجيع هؤلاء الشعراء الناشئين، وحثهم على استكمال أدواتهم الفنية ومواصلة الإبداع. وقد تم اختيار نموذج شعري لكل شاعر من أوائل المتسابقين جوار الفائزين بالمراكز الأولى.