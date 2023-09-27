غداً.. "الثقافة" تُطلق مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بالباحة

أنهت وزارة الثقافة استعدادها لإطلاق مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بمنطقة الباحة، الذي سيُقام خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في متنزه الأمير حسام بالقيم.