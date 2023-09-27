غداً.. "الثقافة" تُطلق مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بالباحة

أنهت وزارة الثقافة استعدادها لإطلاق مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بمنطقة الباحة، الذي سيُقام خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في متنزه الأمير حسام بالقيم.
ويهدف المهرجان إلى إحياء الفنون الأدائية التقليدية السعودية الأصيلة وإبراز أثرها الثقافي والاجتماعي.
ويتضمن المهرجان مسرحاً لاستعراض الفنون الأدائية والغنائية من خلال أداء الفرق المشاركة، ومعرضاً يقدم تعريفاً عن الفنون والموسيقى والأزياء ذات الارتباط بالفنون الأدائية، إضافة إلى توفير ركن تعليمي يعنى بتدريس فنون التراث الشعبي للكبار والصغار.
ويأتي المهرجان ضمن جهود وزارة الثقافة بصفته إحدى مبادرات برامج جودة الحياة للاحتفاء بالثقافة السعودية بجميع جوانبها، عبر إيجاد منصات يقدم فيها المبدعون والمبدعات مواهبهم أمام الجمهور من جميع الشرائح الاجتماعية، لتحقيق تفاعل مجتمعي مستمر مع الفنون السعودية يسمح بنموها وتطورها واستمرارها.