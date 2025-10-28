"الظل الذي لا يرحل".. رواية سعودية ترصد الغربة الداخلية بلغة رمزية

وتتسم الرواية بلغة شاعرية هادئة، تنسج التفاصيل بعناية، لتبني عالمًا رماديًا متأملًا، يحاكي القارئ داخليًا لا سرديًا. ويصف النقاد هذا العمل بأنه لا يُقرأ، بل يُستعاد، وأنه أشبه بمرآة تعكس الوجدان الإنساني حين يخيّم الصمت.