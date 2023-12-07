مهرجان "فن الجداريات" يحوّل الرسوم الجدارية إلى فنون مستدامة في ساحات وحدائق المدن

وشاركت منظمة "ضاد" التي تضم مجموعة من فناني الجرافيتي يوم الأربعاء الماضي، في بطولة أوت لاين ضمن فعاليات رش، برسومات على جدران حديقة الروضة في مدينة جدة نفذها 15 فناناً، حيث خُصصت مساحة جدارية لكل فنان ليعكس فيها نظرته للمدينة، عبر رسومات تنشر مفهوم الابتكار في الأماكن العامة، وتحفّز على التفكير الإبداعي، كما تسهم في إعادة تشكيل النظرة المجتمعية للفنون من خلال استخدامها في تعزيز التقدم الفني بالأماكن التي يرتادها أهالي وزوّار المدن.