العراقي "قصي التركي" يحاضر عن المدافن الحجرية بـ"أدبي الطائف"

كما تحدث عن جهود هيئة التراث في الكشف عن المدافن، مشيرًا إلى أن المنشآت الحجرية هي المعالم الأثرية الحجرية التي شيدتها حضارات قديمة تعاقبت على أرض المملكة العربية السعودية عبر مختلف العصور، وهذه المنشآت الحجرية بأنواعها المختلفة مؤشرات مهمة للعمق التاريخي الذي تتمتع به أرض المملكة، ومدى التطور الحضاري للأمم المتعاقبة التي عاشت في المنطقة، وهي شواهد معمارية لمبانٍ متعددة الأشكال والوظائف والفترات الزمنية، رصدت أغلبها صور الأقمار الصناعية، وهي منتشرة في أنحاء المملكة خصوصًا في الحرات البركانية، وبالقرب من الواحات والمراكز الحضارية القديمة وتتشكل هذه المنشآت في مجموعات تمتد لعشرات الكيلومترات.