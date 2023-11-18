شاهد.. زوَّار "طريف الدرعية" يستمتعون برحلة زمنية في عصر الدولة السعودية الأولى

وتفصيلاً، يُستقبل الزوار من بداية جولتهم في (شارع النزل) بعبارات الترحيب والضيافة، ويعايشون الحياة اليومية البسيطة، مرورًا بطريقة إعداد القهوة وقرع دلالها لمناداة الضيوف والمارة؛ إذ كانت أبواب المنازل مفتوحة.. ثم بيت كنز التمر، حيث يتم تغسيله وتنظيفه، ثم يوضع في الجصة لحفظ وتخزين التمر في المنزل، وهي تشبه المحراب الواقف، ويُكنز فيها التمر. ويوضع في أسفل الجصة ثقب صغير، يسمح بخروج "دبس التمر" بعد رصه. وبعد خروج الدبس تعد أوعية لحفظ التمر والدبس والسمن، وتقدم كهدايا للحجاج وغيرهم.