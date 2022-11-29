"الموسيقى" تختتم مسابقة "صوت السعودية" وتكرّم الفائزين

وسلّم الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي؛ شهادات تميّز الإبداع الموسيقي وتكريم المواهب الموسيقية الشابة المشاركة، وهم؛ عبدالرحمن الخالدي، وأحمد حسين، وأفراح أحمد، وميرا حسن، وعزام عثمان، وزينب ايمي، وهنية سمير، وعبدالله شافعي، وعبدالله رائد، وأسرار محمد عبيد، حيث أُعلن عن أسمائهم عبر صفحة المسابقة، والهاشتاق #صوت_السعودية، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.