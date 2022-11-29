"الموسيقى" تختتم مسابقة "صوت السعودية" وتكرّم الفائزين

اختتمت هيئة الموسيقى أمس، مسابقة صوت السعودية بنسختها الأولى، التي أُقيمت بالتعاون مع أنغامي عبر منصة تيك توك العالمية، وذلك في حفلٍ أُقيم في مؤتمر إكس بي - مستقبل الموسيقى - المُقام بحي جاكس في الدرعية؛ لتكريم الفائزين في المسابقة.
وسلّم الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي؛ شهادات تميّز الإبداع الموسيقي وتكريم المواهب الموسيقية الشابة المشاركة، وهم؛ عبدالرحمن الخالدي، وأحمد حسين، وأفراح أحمد، وميرا حسن، وعزام عثمان، وزينب ايمي، وهنية سمير، وعبدالله شافعي، وعبدالله رائد، وأسرار محمد عبيد، حيث أُعلن عن أسمائهم عبر صفحة المسابقة، والهاشتاق #صوت_السعودية، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وكانت المسابقة قد حظيت بإقبالٍ جماهيري واسع خلال مراحلها الأولية، بمشاركة آلاف من المواهب، وملايين المتابعين، والمشاركين في التصويت للمواهب المفضلة حتى المرحلة النهائية، حيث تم اختيار عشرة فائزين من فئات موسيقية متنوعة شملت "الأغنية العربية، الأغنية السعودية، العزف على الآلات، والأنماط الحديثة".
وتسعى هيئة الموسيقى من خلال مسابقة صوت السعودية، إلى تسليط الضوء على الإمكانات الموسيقية في المملكة وإثرائها بالمواهب والأعمال الموسيقية الإبداعية، حيث سيتم دعم الفائزين بإنتاج أعمالهم الخاصة وإطلاقها ونشرها عبر أنغامي.