بالفيديو.. الفائزون بجوائز "الإبداع الأدبي" لـ"سبق": سنواجه تحديات الذكاء الاصطناعي بمواهبنا

وبدورها، أوضحت الحاصلة على المركز الثالث في مسار الرواية، نوف فارس المالكي، أن روايتها "امرأة بلا وجه" كانت تُعبّر عن الفتاة نور التي تشوَّه وجهها من حريق، وأثر على نفسيتها.. ونصحت كل لديه شغف بالكتابة بالاستمرار في ممارسة الكتابة اليومية، واعتبارها غذاءً. وتابعت المالكي: بدأت الكتابة قبل القراءة في الخامسة من عمري تأثرًا بوالدي -رحمه الله-.