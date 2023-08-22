"الفنون البصرية والأزياء" تُعلنان عن برنامج "إقامة التقاء.. الفن والأزياء بتصور جديد 2"

أعلنت هيئةُ الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء، اليوم، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "إقامة التقاء.. الفن والأزياء بتصور جديد"، الذي سيقام في الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل في حي جاكس بالدرعية التاريخية.
ويشتمل على سلسلة من الإقامات الفنيّة الدورية المُموّلة بالكامل، والتي توفّر الوقت والمساحة وفرص التعاون للمحترفين في مجالَي الفنون البصرية والأزياء والتقييم الفني لدعم تطورهم الإبداعي.
ويستهدف البرنامجُ الفنّانين ومصمّمي الأزياء والقيّمين الفنيّين الناشئين ومتوسّطي الخبرة ممّن لديهم الدافع لاستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق أعمالهم الإبداعية على مستوى السياق المحلي، مع التركيز على موضوعات الابتكار والتحول والاستدامة.
وقدّمت الهيئةُ دعوةً مفتوحة للراغبين في المشاركة بالبرنامج للتقديم عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/moc-intermix-recidency-2023 ، وذلك خلال فترة التسجيل المحددة. على أنْ يتمّ اختيار المشاركين في البرنامج من بين المتقدمين بعد تقييم لجنةٍ مكونة من خبراء ومتخصصين في مجالَي الفنون البصرية والأزياء.
وحدّد البرنامج شروطًا يجب على المرشحين استيفاؤها عند التقديم على البرنامج، ومن أبرزها تقديم معلومات واضحة عن التجارب المهنية، والاهتمامات، والممارسات الإبداعية السابقة، إلى جانب إثبات أيّ ممارسة فنية نشطة وحديثةِ العهد، عبر توفير وصفٍ لأحدث المشاريع والمعارض، أو النصوص والمنشورات، والأبحاث التي عملوا عليها أو شاركوا فيها، فضلًا عن ذكر المحفّزات التي قادتهم للتسجيل في برنامج الإقامة الفنية، كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول متطلبات التقديم ومعايير القبول على الموقع الإلكتروني.
وتشتمل النسخة الثانية من برنامج "إقامة التقاء.. الفن والأزياء بتصور جديد" على ثلاث دورات مدة كل واحدة منها عشرة أسابيع، بحيث تبدأ الدورة الأولى يوم الأحد 22 أكتوبر المقبل وتستمرّ حتى يوم الخميس 4 يناير 2024، وسيُعلن عن مواعيد الدورتين الثانية والثالثة في الربع الأخير من العام الحالي 2023، وستضم كل دورة من البرنامج 15 مشاركًا، على أن يكون نصفهم من المملكة، والنصف الآخر من خارج المملكة.
وستُقدِّم هذه الإقامة الفنية دعمًا للفنانين البصريين، ومصمّمي الأزياء، والقيّمين الفنيين الراغبين في تطوير مشاريعهم الإبداعية؛ وذلك من خلال توفير فرصٍ للعمل جنبًا إلى جنب مع زملائهم المهنيين الآخرين، والخبراء، وأفراد المجتمع المحلي؛ مما يُسهم في خلق بيئة حيوية للنمو النقدي والتقني والمهني ضمن نموذج تبادلي وتعاوني.
ويوفّر برنامج الإقامة الفنية استوديو للفنانين، وإقامةً على مسافة قريبة من استوديوهات العمل، ودعمًا شهريًّا ثابتًا لتغطية نفقات المعيشة وتكاليف السفر، بالإضافة إلى رحلةٍ ثقافيةٍ خارج مدينة الرياض، كما يُتيح للفنانين فرصة التقديم على الدعم المالي لتمويل إنتاج مشاريعهم الفنية؛ حيث سيتمّ تحديد قيمة المبلغ لكل مشروع على حدة؛ وذلك حسب الاحتياجات الفعلية لمشاريع المشاركين.
وتهدف هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء من خلال برنامج "إقامة التقاء.. الفن والأزياء بتصور جديد"؛ إلى دعم تكوين لغةٍ بصرية إبداعية مشتركة، والاحتفاء بها عبر تسليط الضوء على الإمكانات التعبيرية للفنون البصرية وتصميم الأزياء والتقييم الفني، كما تجدر الإشارة إلى أن كل دورة من الإقامة الفنية ستنتهي بفعالية الاستوديوهات المفتوحة الختامية التي يُمكن لعموم المجتمع حضورها.