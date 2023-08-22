"الفنون البصرية والأزياء" تُعلنان عن برنامج "إقامة التقاء.. الفن والأزياء بتصور جديد 2"

وحدّد البرنامج شروطًا يجب على المرشحين استيفاؤها عند التقديم على البرنامج، ومن أبرزها تقديم معلومات واضحة عن التجارب المهنية، والاهتمامات، والممارسات الإبداعية السابقة، إلى جانب إثبات أيّ ممارسة فنية نشطة وحديثةِ العهد، عبر توفير وصفٍ لأحدث المشاريع والمعارض، أو النصوص والمنشورات، والأبحاث التي عملوا عليها أو شاركوا فيها، فضلًا عن ذكر المحفّزات التي قادتهم للتسجيل في برنامج الإقامة الفنية، كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول متطلبات التقديم ومعايير القبول على الموقع الإلكتروني.



