"إثراء" يعلن الأعمال المسرحية الفائزة في مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أمس الأعمال المسرحية الفائزة بمسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة، التي نظمها المركز على مسرح معرض الطاقة بالظهران.
وأوضح مركز "إثراء" أن المسابقة تهدف إلى تمكين المواهب المحلية، وإثراء المحتوى المسرحي السعودي، الذي بات يشهد تطورات ملحوظة، ويسهم في تعزيز قدرات الناشئين في مجالات المسرح.
وأفاد بأن نتائج الفائزين وترشيحات الأعمال جاءت وفقًا لمعايير محددة، تعتمد على بناء النص، والعناصر المتكاملة، والدور الرئيسي، والإضاءة المسرحية، والصوت المؤثر، والديكور، إلى جانب فاعلية الأعمال وجاذبيتها.
وتضمَّنت النتائج النهائية فوز مسرحية "القمقم" بصفتها أفضل نص مسرحي، وظفرت مسرحية "قد تطول الحكاية" بجائزة أفضل تهيئة نص، ونال جائزة أفضل ممثل دور رئيسي الممثل "حسين يوسف" والفنان "ناصر العبد الواحد"، وحصد كل من آمال الرمضان وفاطمة الجشي جائزة أفضل ممثلة.