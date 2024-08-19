"إثراء" يعلن الأعمال المسرحية الفائزة في مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة

وأفاد بأن نتائج الفائزين وترشيحات الأعمال جاءت وفقًا لمعايير محددة، تعتمد على بناء النص، والعناصر المتكاملة، والدور الرئيسي، والإضاءة المسرحية، والصوت المؤثر، والديكور، إلى جانب فاعلية الأعمال وجاذبيتها.