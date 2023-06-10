الأسبوع السعودي الدولي للحِرَف اليدوية.. تبادل ثقافي يعزز مكانة المملكة عالميًّا

ويضم "أسبوع الحِرَف اليدوية" 100 جناح للحرفيين الدوليين من 11 دولة من مختلف دول العالم، وهي المكسيك وإيطاليا وباكستان والمغرب ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، و200 جناح للحرفيين المحليين، كما يعزز مكانة المملكة عالميًّا ويسهم في التبادل الثقافي والتعريف بالتراث السعودي والتعرف على ثقافات مختلفة.