الأسبوع السعودي الدولي للحِرَف اليدوية.. تبادل ثقافي يعزز مكانة المملكة عالميًّا

الأسبوع السعودي الدولي للحِرَف اليدوية.. تبادل ثقافي يعزز مكانة المملكة عالميًّا
يجتمع الحرفيون الدوليون والخبراء والحرفيون السعوديون في "الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان"، من تنظيم هيئة التراث والمقام في واجهة الرياض؛ حيث يُعد منصة وحراكًا ثقافيًّا تراثيًّا يجمع الفنانين ويسمح لهم بعرض مشغولاتهم وأعمالهم الفنية وبيعها للجمهور.
ويضم "أسبوع الحِرَف اليدوية" 100 جناح للحرفيين الدوليين من 11 دولة من مختلف دول العالم، وهي المكسيك وإيطاليا وباكستان والمغرب ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، و200 جناح للحرفيين المحليين، كما يعزز مكانة المملكة عالميًّا ويسهم في التبادل الثقافي والتعريف بالتراث السعودي والتعرف على ثقافات مختلفة.
ويضم المعرض مزيجًا متنوعًا من صفوة المشغولات الثقافية والإبداعية التي صُنعت على أيدي حِرَفيين دوليين؛ حيث تعكس حضارات وثقافات وإرث بلدانهم وهويتهم الثقافية وتتناغم مع المشغولات المحلية التي تمثل هوية مناطق المملكة وحضاراتها المختلفة.