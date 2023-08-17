"بدر بن عبدالله والوليد بن إبراهيم" يوقعان مذكرةً للتفاهم بين "الأفلام" و"MBC"

وتضمنت المذكرة اتفاق هيئة الأفلام ومجموعة (MBC) على التعاون في تقديم فرص التدريب والتوظيف للمواهب السعودية في الأفلام والمسلسلات التي تنتجها المجموعة، أو تشترك في إنتاجها داخل المملكة وخارجها، وتقديم حوافز لأعمال المجموعة المؤهلة للاستحقاق، عبر برنامج الحوافز الخاص بالهيئة وفقاً للحوكمة المعتمدة لذلك، إضافةً إلى التفاهم بشأن المشاريع المستقبلية، ومدى الأثر الاقتصادي العائد منها، والمصاريف المتوقعة داخل المملكة، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، والتصاريح اللازمة بحسب اختصاصات الهيئة، والعمل المشترك في أنشطة التعريف بصناعة الأفلام في المملكة وانتشارها.