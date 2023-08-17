"بدر بن عبدالله والوليد بن إبراهيم" يوقعان مذكرةً للتفاهم بين "الأفلام" و"MBC"
وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة (MBC) الوليد بن إبراهيم البراهيم، مذكرة تفاهم بين هيئة الأفلام والمجموعة، بشأن برامج تطوير وتوظيف المواهب، وبرنامج الحوافز الذي تقدمه الهيئة، وتعزيز ارتباطه بمشاريع المجموعة في المملكة، وتفعيل المجالات المشتركة الأخرى التي تهم الطرفين.
وتضمنت المذكرة اتفاق هيئة الأفلام ومجموعة (MBC) على التعاون في تقديم فرص التدريب والتوظيف للمواهب السعودية في الأفلام والمسلسلات التي تنتجها المجموعة، أو تشترك في إنتاجها داخل المملكة وخارجها، وتقديم حوافز لأعمال المجموعة المؤهلة للاستحقاق، عبر برنامج الحوافز الخاص بالهيئة وفقاً للحوكمة المعتمدة لذلك، إضافةً إلى التفاهم بشأن المشاريع المستقبلية، ومدى الأثر الاقتصادي العائد منها، والمصاريف المتوقعة داخل المملكة، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، والتصاريح اللازمة بحسب اختصاصات الهيئة، والعمل المشترك في أنشطة التعريف بصناعة الأفلام في المملكة وانتشارها.
يشار إلى أن هيئة الأفلام كانت قد أطلقت برنامج الحوافز المحلية والدولية لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة، والذي تقدمه كإحدى مبادراتها الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام بالمملكة، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ عالمية للإنتاج السينمائي.
وتأتي المذكرة في سياق الشراكات التي تعقدها هيئة الأفلام مع الجهات الحكومية والخاصة؛ لدعم وتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتهيئة البيئة الإنتاجية المحفزة للمنتجين المحليين والعالميين لتصوير إنتاجهم داخل المملكة، والاستفادة من تنوعها الطبيعي والجغرافي، ومواقعها التراثية والأثرية؛ لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيويّ، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.