"الأفلام" تشارك في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 3" بجدة

وتتضمن مشاركة الهيئة في المهرجان جناحاً تعريفياً يُقام خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل في سوق المهرجان بفندق الريتز كارلتون، ليُقدم لزوّار المهرجان نبذةً تعريفية عن الهيئة وتوجُّهِها الإستراتيجي في تطوير الصناعة السينمائية بالمملكة، إضافةً إلى عروضٍ عن برامجها التي قدّمتها خلال العام مثل منتدى الأفلام السعودي، ومؤتمر النقد السينمائي، فضلاً عن تعريف المشاركين ببرنامج حوافز الاسترداد المالي، وبرنامج ضوء.