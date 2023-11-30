"الأفلام" تشارك في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 3" بجدة

تُشارك هيئة الأفلام في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي انطلق اليوم في مدينة جدة، ويستمر حتى يوم السبت 9 ديسمبر؛ لتحتفي الهيئة خلالها بالإنتاجات السينمائية المحلّية والعالميّة، مستهدفةً بمشاركتها جميع المهتمين بصناعة الأفلام، والممارسين السينمائيين بمختلف تخصصاتهم.
وتتضمن مشاركة الهيئة في المهرجان جناحاً تعريفياً يُقام خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل في سوق المهرجان بفندق الريتز كارلتون، ليُقدم لزوّار المهرجان نبذةً تعريفية عن الهيئة وتوجُّهِها الإستراتيجي في تطوير الصناعة السينمائية بالمملكة، إضافةً إلى عروضٍ عن برامجها التي قدّمتها خلال العام مثل منتدى الأفلام السعودي، ومؤتمر النقد السينمائي، فضلاً عن تعريف المشاركين ببرنامج حوافز الاسترداد المالي، وبرنامج ضوء.
وستُنظم هيئة الأفلام خلال المهرجان جلسة نقاشية بأسلوب الطاولة المستديرة في الأول من ديسمبر المقبل في جدة البلد؛ لتناقش من خلالها مختلف الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام في المملكة، حيث تُسلط الضوء في هذه الفعالية على برامج التمويل المحلية وبحث الثغرات التي تواجه هذه البرامج، وأفضل الممارسات لتحسينها.
ويُعدُّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أولَ مهرجانٍ سينمائي دولي في المملكة، ويُقام بشكلٍ سنوي في مدينة جدة، مستهدفاً كافة الإنتاجات المحلية والعالمية الجديدة، ويُقدم مجموعةً من الجوائز الدولية في مختلف أنواع الأفلام، إضافةً إلى تنظيم المهرجان سوق البحر الأحمر للأفلام الذي يُعدُّ حاضنةً لمشاريع الأفلام الذي يستهدف تطوير الإنتاج المحلي السينمائي وفق معايير السينما العالمية.
وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في هذا المهرجان امتداداً لمشاركاتها السابقة، وتهدف من خلالها إلى تأكيد مساعيها للإسهام في التطور النوعي لصناعة الأفلام بالمملكة، وتعريف زوّار المهرجان بالبرامج والمشاريع الإستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، فضلاً عن استعراضٍ لأبرز المنتديات والملتقيات التي تنظمها سنوياً بهدف إثراء المحتوى السينمائي في المملكة.