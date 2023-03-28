بمناسبة يوم المسرح العالمي.. جمعية الثقافة والفنون بجدة تُكَرّم 24 فنانًا

بعد ذلك قدّم عرضًا مسرحيًّا من إخراج أحمد الصمان نال الإعجاب والإشادة من الحضور؛ لما تَضَمنه من مضامين وجودة في الإخراج والأداء والحركة والموسيقى والمؤثرات المصاحبة، ثم تم تكريم عدد كبير من نجوم المسرح بحضور الإعلامي سلامة الزيد، والدكتور صالح الشادي؛ حيث كرّمت الجمعية كلًّا من "الفنان عبدالعزيز الشمري، الفنان محمد الزهراني، الفنان علي دعبوش، الدكتور نعمان كدوة، الدكتور عثمان فلاته، ياسر مدخلي، الفنان عماد اليوسف، خليل الجهني، رامي الأحمدي، الفنان ياسين أبو الجدايل، الفنان هائل عقيل، المخرج سلطان الغامدي، المخرج أحمد الصمان، المخرج عادل زكي، الفنانة وجنات رهبيني، الدكتورة مائسة الصبيحي، بالإضافة إلى تكريم فريق عمل مسرحية (صالة رقم وهم الممثلين محمد الصليمي، ومحمد بالبيد، وياسر الحربي، ومساعد مخرج فارس دمدم، وتنفيذ إضاءة سلطان المالكي، وتنفيذ صوتيات عمر الغانمي، وإدارة الخشبة تركي السلمي، إدارة المسرح إيمان أحمد).